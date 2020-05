UE verso recessione storica, PIL Eurozona -7,7%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Nonostante una risposta politica rapida e completa sia a livello UE che nazionale, quest'annosubirà una recessione di dimensioni storiche". Lo scrive la Commissione UE nelle previsioni economiche di primavera, rese note in questi minuti che certificano per il nostroun crollo del PIL delPeril calo nel 2020 sarà del, ma nel 2021 è previsto un rimbalzo importante:Rispetto alle previsioni autunnali, i dati sono stati rivisti al ribasso diLo shock per l'economia dell'UE è "simmetrico", sottolinea la Commissione "in quanto la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, ma si prevede che sia il calo della produzione nel 2020 che la spinta del rimbalzo nel 2021 avverranno con differenze profonde fra gli Stati membri. La ripresa economica di ciascuno, ma anche sullaNell'anno in corso sarà latra i Paesi UE, a registrare ildel PIL con una flessione dema l'Italia (-9,5%) si piazzerà comunque in seconda posizione. Al terzo posto lamentre la Francia registrerà il quinto maggior calo (-8,2%). Ladovrebbe invece cavarsela con una flessione delclassificandosi 18ma nell'Ue dove sarà la-4,3%) a subire il danno