Ue verso nuovo Consiglio Energia straordinario: la data

(Teleborsa) - La presidenza di turno ceca del Consiglio Ue ha annunciato oggi di essere pronta a convocarese sarà necessario per approvare rapidamente le misure contro il caro energia che saranno presentate formalmente dalla Commissione europea martedì prossimo a Strasburgo.Le misure, già formulate in modo informale in undella Commissione mercoledì scorso, sono state discusse oggi a Bruxelles dai ministri dell'Energia in un'altra riunione straordinaria del Consiglio, dopo quella che aveva approvato in tempi record le misure del pacchetto Ue d'emergenza sul gas, il 26 luglio scorso."Posso promettere che il Consiglio è pronto a lavorare alle proposte della Commissione con la stessa velocità di luglio, quando abbiamo approvato le misure d'emergenza per il gas. Se necessario sono pronto a convocare un altro incontro straordinario del Consiglio per adottare soluzioni concrete prima della fine del mese", ha detto nella conferenza stampa al termine della riunione di oggi il vice primo ministro ceco,che esercita la presidenza di turno del Consiglio Ue dell'Energia."Dobbiamo assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, preservare il mercato dell'energia dell'Ue e il commercio transfrontaliero, ma soprattutto non deludere i nostri cittadini e le nostre imprese", ha continuato Sikela. "Quando Putin ha cominciato la sua guerra energetica - ha aggiunto - si aspettava di dividerci e di danneggiare le nostre società democratiche e le nostre economie. Non ci è riuscito e non ci riuscirà. L'Europa - ha concluso SikelaQueste le parole del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, parlando con la stampa al termine della riunione del Consiglio Ue straordinario dei ministri dell'Energia. Il Consiglio ha discusso le cinque misure proposte ancora informalmente dalla Commissione contro i forti aumenti dei prezzi del gas e dell'elettricità, causati soprattutto dalle manipolazioni del mercato da parte della Russia.