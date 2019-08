UE, Tusk soddisfatto dell'operato di Conte

(Teleborsa) - Secondo quanto appreso da fonti europee altamente qualificate, il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk si è detto "soddisfatto" dell'operato del Premier italiano Giuseppe Conte.



Non solo per il suo contributo al Consiglio, ma anche per le sue iniziative internazionali, anche per il modo in cui ha lavorato da Premier in una situazione difficile come quella italiana.



Arriva, quindi, la conferma che sarà proprio Giuseppe Conte a rappresentare l'Italia al G7 in programma a Biarritz dal 24 al 26 agosto. © RIPRODUZIONE RISERVATA