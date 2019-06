UE,Tria: Comitato inviti Commissione a continuare negoziati, decisione finale spetta a Consiglio

(Teleborsa) - "Ci aspettiamo che il Comitato economico e finanziario, pur approvando le conclusioni della Commissione, inviti la Commissione a continuare i negoziati con il Governo italiano per raggiungere un accordo".



E' quanto ha affermato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Aula al Senato nella sua informativa sulla procedura UE, che si è svolta dopo che il Comitato ha adottato "l'opinione" sul rapporto della Commissione europea che aveva considerato giustificata una procedura nei riguardi dell'Italia.



In ogni caso, Tria ha sottolineato che "la decisione finale verrà comunque rimessa al Consiglio dell'Unione Europea".