UE senza confini: Italia riparte dal turismo

(Teleborsa) - Dopo ladell'emergenza sanitaria che sembra alle spalle, iprovano a smarcarsi dal picco della prima ondata di coronavirus e tornano a guardare con minor diffidenza icon lache entra nel vivo.Da oggi,nella maggior parte del Vecchio Continente, cadono restrizioni sugli spostamenti e inviti a non viaggiare, introdotti in maniera quasi corale dain poi, nel pieno dell', e si potrà cominciare di nuovo a circolaretra Paese e Paese.Perun vero e proprioda cui si spera possano ripartire queiche alimentano uno dei settori più importanti per l'economia del Paese. Lo, tra l'altro, è stata tra i primi a riaprire le proprie frontiere ai cittadini del resto d'Europa, già dal 3 giugno scorso. Come sottolinea il Ministro dell'Economia Luigi Di Maio su Facebook: "Ci siamo. C'erano Stati esteri che inizialmente avevano chiuso all'Italia e agli italiani, ma il nostr, abbiamo mostrato i dati epidemiologici, ci siamo impegnati e alla fine hanno cambiato idea. Sbloccare i flussi turistici significa far arrivare turisti stranieri in Italia e dare un ulteriore supporto alla nostrD'ora in poi si procede più o meno compatti, fin qui diversi glia seconda delle valutazioni dei singoli Governi. La Svezia, ad esempio, non aveva mai chiuso aiin linea con iltenuto da Stoccolma nella gestione dell'epidemia. Oggi cadranno le restrizioni in, che ha fatto un passo in più riaprendo anche a diversi Stati extraeuropei:Poi c'è ilche ha già aperto alla maggior parte dei vicini e che dal 16 giugno revocherà le restrizioni per altri 31 Paesi, compresa l'Italia ma esclusi Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Madrid infine riaprirà le frontiere con gli altri Paesi dell'Unione europea solo ilcon l'esclusione del Portogallo.