© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo l'esplosione del secondo trimestre 2020, ci sono "" per il disavanzo pubblico nel terzo trimestre 2020, secondo i dati pubblicati oggi da Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea. Il, in confronto rispettivamente all'11,9% e all'11,6% del secondo trimestre dell'anno.Ladel deficit/PIL registrata è di bensia per l'Eurozona che per l'UE. Un anno prima, nel terzo trimestre 2019, il deficit/Pil destagionalizzato dell'Eurozona era allo 0,7% in entrambe le aree.Nel terzo trimestre del 2020, lenell'area dell'euro sono state pari al 46,2% del PIL, rispetto al 47,7% del PIL nel secondo trimestre. Questa diminuzione è dovuta a un aumento relativo più forte del PIL rispetto all'aumento delle entrate totali, che sono aumentate di circa 99 miliardi di euro rispetto al secondo trimestre. Latotale nell'area dell'euro si è attestata al 52,1% del PIL, una significativa diminuzione del rapporto rispetto al 59,6% nel trimestre precedente.