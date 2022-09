UE, raccolti 12 miliardi in emissione bond per finanziare Recovery

(Teleborsa) - La Commissione europea ha emesso oggiin una transazione dual tranche nell'ambito del suo programma. Si tratta della dodicesima transazione sindacata nell'ambito di NextGenerationEU e la settima nel 2022. Nella giornata odierna sono stati emessi un nuovo prestito obbligazionario a 5 anni da 7 miliardi di euro con scadenza il 4 ottobre 2027 e un nuovo prestito obbligazionario a 30 anni da 5 miliardi di euro con scadenza il 4 ottobre 2052.La domanda degli investitori "è rimasta forte nonostante il difficile contesto di mercato", sottolinea la Commissione UE, con offerte combinate superiori a 114 miliardi di euro (pari a una)."Il programma NextGenerationEU della Commissione continua a produrre risultati a vantaggio degli Stati membri dell'UE e dei beneficiari - ha commentato Johannes Hahn, Commissario europeo per la programmazione finanziaria ed il bilancio - I fondi raccolti oggidalla pandemia e le tanto necessarie trasformazioni green e digitali".Con l'emissione odierna, la Commissione ha emesso undi 73,75 miliardi di euro di finanziamenti a lungo termine nell'ambito di NextGenerationEU nel 2022 enel giugno 2021. Del totale, 23,75 miliardi di euro sono stati emessi da luglio 2022 in linea con l'esecuzione del piano di finanziamento della Commissione per il periodo tra luglio e dicembre 2022 presentato a fine giugno 2022.