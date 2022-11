UE propone stretta all'uso di "ESG" e "sostenibile" nei nomi dei fondi

(Teleborsa) - L'Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati () crede che ie per non trarre in inganno gli investitori "ida prove di caratteristiche o obiettivi di sostenibilità che si riflettano in modo corretto e coerente negli obiettivi e nella politica di investimento del fondo".Lo si legge nella comunicazione con cui l'Authority hadel mercato in merito all'per la percentuale minima di investimenti sufficiente a supportare i termini ESG o relativi alla sostenibilità nei nomi dei fondi."Con questa consultazione, l'ESMA continua a dare la priorità alla promozione della trasparenza e alla", ha commentatodell'ESMA."L'obiettivo èda affermazioni di sostenibilità infondate o esagerate, fornendo sia alle autorità nazionali competenti che ai gestori patrimoniali criteri chiari e misurabili per valutare i nomi dei fondi, inclusi ESG o termini relativi alla sostenibilità", ha aggiunto.Nella proposta dell'ESMA, che ora gli operatori possono commentare, se un fondo contiene la parola ESG nel suo nome, unadei suoi investimenti dovrebbe essere utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali o gli obiettivi di investimento sostenibile in conformità con gli elementi vincolanti della strategia di investimento.Se un fondo ha la parola "sostenibile" o qualsiasi altro termine derivato dalla parola "sostenibile" nel suo nome, dovrebbe allocare - all'interno dell'80% di cui sopra -in investimenti sostenibili.