(Teleborsa) - Laha messo a punto undi Covid-19 nel Vecchio Continente basato su tre azioni chiave: tracciamento e analisi delle varianti, accelerazione del processo di autorizzazione dei vaccini e aumento della loro produzione.Con riguardo al primo punto, l'UE stanzieràe per il sostegno ai processi di sequenziamento genomico negli Stati membri. Si è posta l'obiettivo di sequenziare il 5% di tutti i test positivi, per tracciare le varianti, e ha stanziato. Sarà favorita la sperimentazione di vaccini su bambini e giovani con un consorzio di 16 Stati membri e cinque paesi associati, tra cui Svizzera e Israele.Per accelerare il processo di autorizzazione dei vaccini si punterà aed equipararlo a quello delannuale, per consentire l'approvazione di un vaccino adattato ad una variante con una serie più piccola di dati aggiuntivi da presentare all'EMA. Sarà facilitata la certificazione di siti di produzione nuovi o riconvertiti per la produzione di vaccini negli Stati membri.Per aumentare la produzione di vaccini, la Commissione UEper sostenere lo sviluppo di vaccini nuovi e adattati alle varianti attraverso nuovi finanziamenti. Inoltre, l'UE lavorerà a stretto contatto con i produttori per aiutare ae affrontare possibili colli di bottiglia, oltre a supportare la produzione di vaccini aggiuntivi per affrontare nuove varianti."La nostra priorità è garantire che tutti gli europei abbiano accesso a vaccini Covid-19 sicuri ed efficaci il prima possibile - ha commentato la presidente della Commissione europea,- Allo stesso tempo, nuove varianti del virus stanno emergendo rapidamente e".