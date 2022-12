UE, nuove regole per stimolare IPO: focus su azioni a voto plurimo ed equity research

(Teleborsa) - La, nell'ambito di un pacchetto di misure per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali (la Capital Markets Union, CMU), ha presentato una serie didelle imprese, che oggi si trovano a dover presentare prospetti fino a 800 pagine. Le novità, che saranno ora presentate al Parlamento europeo e al Consiglio per l'adozione, riguardano: regole del prospetto più semplici; regole sugli abusi di mercato più proporzionate; introduzione di strutture azionarie a voto multiplo; più equity research da parte degli analisti sulle PMI.In primis, si intendenecessaria alle società per la quotazione sui mercati eda parte delle autorità di vigilanza nazionali, accelerando e riducendo i costi del processo di quotazione. L'UE stima che le società quotate nell'UE risparmieranno circa 100 milioni di euro all'anno grazie a minori costi di conformità, mentre le società risparmieranno 67 milioni di euro all'anno solo grazie a norme più semplici sul prospetto. Inoltre, si punta a, senza compromettere l'integrità del mercato.Un obiettivo importante è quello di, incoraggiando una maggiore ricerca da parte degli analisti, soprattutto per le piccole e medie imprese.Sebbene le regole diintrodotte dallafossero concepite per spezzare il legame tra commissioni di intermediazione e ricerca, la UE riconosce che "in realtà hanno esacerbato la tendenza negativa nella copertura della ricerca per le piccole e medie imprese e".Le principali modifiche proposte includono una, in modo che le imprese che forniscono ricerca alle PMI possano raggruppare il prezzo della ricerca con quello dei servizi di intermediazione. Un altro cambiamento significativo è l'introduzione di undall'emittente, al fine di aumentarne l'affidabilità.La Commissione intende consentire ai proprietari di società di, in modo che possano mantenere un controllo sufficiente della loro società dopo la quotazione, proteggendo nel contempo i diritti di tutti gli altri azionisti. La speranza è che ciò incoraggerà le società a ottenere e rimanere quotate sui mercati dei capitali dell'UE.Viene spiegato che attualmentealle società di quotarsi con azioni a voto plurimo, mentre la nuova proposta consentirebbe a tutte le società dell'UE di quotarsi per la prima volta nei mercati Growth per le PMI con tali azioni.L'introduzione di strutture azionarie a voto plurimo sarebbe accompagnata dall'inserimento di presidi a. Tali salvaguardie impongono a tutti gli Stati membri di garantire che "qualsiasi decisione relativa all'adozione di una struttura azionaria a voto multiplo o alla modifica di tale struttura qualora vi siano ripercussioni sui diritti di voto sia presa a maggioranza qualificata dall'assemblea generale degli azionisti", si legge nella proposta.