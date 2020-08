UE, MiSE: al via bando per il secondo IPCEI su microelettronica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Entrole imprese potranno manifestare il proprio interesse per un secondo Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica. È quanto prevede ildal Ministero dello Sviluppo economico che disciplina le modalità e i criteri con cui dovranno essere indicati l'ubicazione dell'investimento, i costi ammissibili, le caratteristiche principali, nonché la data di inizio e di fine del progetto."Questo secondo IPCEI - precisa il MiSe - sulla microelettronica avrebbe l'obiettivo, condiviso dalla Presidenza tedesca di turno della UE con gli Stati membri, difavorendo l'integrazione e la produzione di soluzioni a supporto dell'industria europea attraverso nuove tecnologienuovi algoritmi di sicurezza dei sistemi di telecomunicazione e nuove attrezzature e processi di alta qualità da produrre in Europa".L'invito a manifestare interesse ha lo scopo di individuare gliche potrebbero essere interessati a partecipare ad un progetto che potrebbe essere finanziato con un IPCEI.Ildall'impresa potrà essere finanziato dalle autorità italiane solo se entrerà a far parte di un IPCEI nell'ambito di questa iniziativa, e in ogni caso ove considerato di rilevante interesse nazionale. L'aiuto potrebbe in tal caso raggiungere il 100% dei costi ammissibiliL'azienda interessata a partecipare a questo secondo IPCEI deve far parte della(dalle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto al riciclaggio dello stesso) per una produzione industriale innovativa e rispettosa dell'ambiente in Europa. Deve proporre un progetto d'investimento in Italia. In particolare, il progetto riguarderà congiuntamente la R&S e la prima fase di sviluppo industriale di"Investire nei progetti IPCEI sulle catene diportata avanti dall'Italia insieme agli altri Stati membri della UE", sottolinea il Ministro dello Sviluppo economico"L'obiettivo è quello di favorire laattraverso una maggiore competitività delle imprese e l'applicazione delle nuove tecnologie ai processi produttivi in settori strategici quali la microelettronica, le batterie e l'idrogeno."In questa ottica, conclude la nota, è stato previsto nel Decreto Agosto un finanziamento di circaper il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli