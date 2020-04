UE, Ministri agricoltura: misure urgenti e più incisive per gestione crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I Ministri dell'Agricoltura dei 27hanno chiesto il varo diper la gestione della crisi innescata dalla pandemia. La richiesta – fa sapere Confagricoltura – èin una lettera inviata ieri alla Commissione europea. "Al Consiglio della UE va il nostro apprezzamento per" – dichiara il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano"Come evidenziato nei giorni scorsi in una lettera che abbiamo indirizzato ai parlamentari europei, la reazione dell'Unione non si può limitare allapur apprezzabile, in materia di aiuti dellae alla riprogrammazione dei fondi già assegnati agli Stati membri per i programmi relativiProsegue Giansanti: "Siamo alle prese con unache si protrarrà nel te dell'interoOccorre, quindi, un supporto immediato ai redditi e per la gestione dei mercati, e un programma di rilancio delle imprese una volta superataI ministri, si legge nella nota, hanno evidenziato che alcunied è stata sollecitata l'attivazione degli strumenti già previsti dalla normativaa partire dagli aiuti per lo stoccaggio."Per i provvedimenti più urgenti – prosegue Giansanti – si può fare ricorso alla riserva di crisi che ha una dotazione di circa 460 milioni di euro. Si tratta digià prelevate sugli aiuti della Pac erogati agli agricoltori"."La Cnon può pensare di gestire una- conclude il Presidente di Confagricoltura - Uno stanziamento ad hoc per il nostro settore dovrà essere inserito nella proposta sul nuovo Quadro finanziario della Ue che s