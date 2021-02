© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La nostra lotta contro la pandemiacontinua e resta impegnativa a causa dell'emergere di nuove varianti e della necessità di trovare il giusto equilibrio tra restrizioni e flusso regolare di beni e servizi nel mercato unico". Lo ha scritto il presidente del Consiglio Uein una lettera inviata ai 27 leader europei per fare il punto della situazione della situazione epidemiologica nell'Ue in vista del Consiglio straordinario in programma il 25 e il 26 febbraio."Le nuovesono diventate i ceppi dominanti in molti Stati membri. Ciò implica migliorare la nostra capacità di sequenziamento e preparare le basi per gli aggiornamenti dei", ha aggiunto Michel non escludendo la possibilità di nuove misure restrittive sui viaggi per contenere la diffusione del virus. "Il flusso di beni e servizi nel mercato unico, nonché il ruolo svolto dai Corridoi verdi, rimangono essenziali", ha però ribadito."È fondamentale dimostrare solidarietà ai nostri partner, anche attraverso il", ha scritto Michel che ha anticipato i temi dell'incontro di questa settimana. In particolare si discuterà di come costruire unaalle future minacce dellae di come definire "un approccio comune ai".