Ue, Meloni: "Price cap grande vittoria. Lo davano per spacciato"

(Teleborsa) - "Vengo qui con una piccola, grande vittoria, più grande che piccola: siamo riusciti in Europa a spuntarla sul tetto del prezzo del gas. È una battaglia che molti davano per spacciata e l'abbiamo portata a casa. La volontà e la consapevolezza parte sempre da una cosa: essere consapevole di chi sei ed essere fiero di chi sei. Quando hai quella consapevolezza, hai la capacità di raccontare qualcosa di più e di insegnare e di imparare dagli altri". È quanto ha affermato lain merito all'L'intesa rappresenta una vittoria per l'Italia che potrebbe anche colpire le casse di Mosca. "È un accordo inaccettabile che crea distorsione nel mercato, reagiremo", ha tuonato ilannunciando – secondo quanto riferiscono le agenzie russe – "una reazione" da parte russa, come la decisione assunta sul petrolio.Laall'introduzione da parte dell'Ue di un "tetto" dei prezzi del gas verrà presa dopo aver analizzato la situazione e – come confermato anche dal– sarà simile alla risposta al price cap sul petrolio.Sempre oggi ilcome riporta Ria Novosti, dopo l'incontro con l'omologo bielorusso Lukashenko, ha affermato che Russia e Bielorussia stanno combattendo insieme le sanzioni e lo stanno facendo in modo efficace. "Insieme – ha dettoresistiamo alla pressione delle sanzioni da parte di stati ostili, ai tentativi di isolare la Russia e la Bielorussia dai mercati globali, coordiniamo le misure per ridurre al minimo l'impatto delle misure restrittive illegali sulle economie dei nostri paesi. Devo dire che lo stiamo facendo in modo abbastanza sicuro ed efficace".