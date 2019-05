UE, maximulta dell'Antitrust a 5 banche internazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A finire nel mirino della Commissione europea sono stateche dovranno pagare un totale diDal provvedimento è stata esclusa Ubs, che avrebbe dovuto sborsare circa 285 milioni di euro: furono le sue denunce a far partire le indagini della Commissione nel 2013.", ha commentato la commissaria responsabile della concorrenza,. "Privati e aziende dipendono dalle banche per scambiare valute e effettuare operazioni in Paesi esteri. Le attività forex spot sono uno dei maggiori mercati mondiali, con miliardi di euro i volumi ogni giorno".Secondo quanto scoperto dalla Commissione, le sei banche si sarebbero organizzate in due "cartelli", ribattezzati "" ed "" per accordarsi sugli scambi di 11 divise: euro, dollaro, sterlina britannica, yen, franco svizzero, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona danese, corona svedese e corona norvegese.Tutto avveniva all'interno di, che comunque si conoscevano direttamente: qui avvenivano gli scambi di informazioni su ordini dei clienti, volumi, valute coinvolte, anche su quali clienti specifici si posizionavano su determinate operazioni; sullo spread tra domanda e offerta; sulle posizioni aperte a rischio e le valute che servivano a ricoprirle e su altri dettagli delle loro strategie di trading.Si tratta, secondo Bruxelles, di informazioni che davano posizioni di vantaggio importanti anche sulle tempistiche: in alcuni casi, tramite la cosiddetta tecnica dello "standing down", non si effettuavano operazioni per non interferire con quelle dei trader della chatroom.