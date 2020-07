© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Promuovere une su un bilancio a lungo termine che sia ambizioso, realmente di sostegno all'economia europea e all'altezza delle sfide future a cui deve far fronte l'Europa". Questo l'impegno per il governo contenuto nellaconLa risoluzione impegna anche l'esecutivo ad "adoperarsi affinché, sul fronte nazionale, il Governo contribuisca alla realizzazione delle priorità strategiche attraverso un Piano di ripresa nazionale che ponga le basi all'uso di queste risorse per investimenti miranti a chiudere le ferite, anche sociali, che questa crisi ha aperto, ponendo le basi per un rilancio economico in grado di far esprimere tutte le potenzialità di sviluppo di cui è capace il nostro Paese, consolidando e implementando gli sforzi, segnatamente in materia di istruzione, cultura e ricerca, accelerando verso la transizione verde, nonché sblocco delle infrastrutture, in una logica di integrazione dei fondi e in coerenza con le recenti strategie dell'Ue (Transizione digitale, Green Deal, Farm to Fork). Tutto questo in stretto raccordo con il Parlamento".Nel testo compare lmentre non vi è alcun riferimento esplicito al