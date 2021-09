UE, lettera di messa in mora all'Italia per infrazione norme concessioni autostradali

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Settembre 2021, 15:45







(Teleborsa) - La Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora all'Italia e alla Spagna per il mancato rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e contratti di concessione. I due Paesi hanno infatti prorogato la durata delle concessioni autostradali senza aver prima indetto procedure di gara, mentre secondo il diritto UE la proroga di un contratto di concessione equivale a una nuova concessione, che può essere aggiudicata solo mediante gara d'appalto.



Il caso italiano è già stato oggetto di una sentenza emessa nel settembre 2019 (causa C-526/17), nella quale la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che, prorogando la durata della concessione autostradale alla Società Autostrada Tirrenica senza prima indire una procedura di gara, l'Italia ha violato la direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici. "A 2 anni dalla constatazione della Corte, pare che l'Italia non abbia ancora adottato le misure per garantire la tempestiva esecuzione della sentenza", sottolinea l'esecutivo UE in una nota.



Allo stesso modo, la Spagna ha prorogato la durata della concessione dell'autostrada AP-9 senza prima indire una procedura di gara. L'Italia e la Spagna dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato alla Spagna e di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE.