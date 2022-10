UE lavora a proroga norme Aiuti di Stato: focus su garanzie per società energetiche

(Teleborsa) - Lastasu una possibile proroga e adeguamento del quadro temporaneo di crisi degli. Il confronto è iniziato lo scorso 5 ottobre e sta ora proseguendo, spiega l'esecutivo UE in una nota, alla luce dei riscontri già ricevuti dagli Stati membri, del recente intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia e della proposta della Commissione su un nuovo regolamento di emergenza per la crisi energetica e la sicurezza delle forniture.Il confronto in corso riguarda, in particolare, l'adeguamento mirato per ampliare la possibilità per gli Stati membri dial fine di coprire le garanzie finanziarie per le loro attività di negoziazione alla luce dei prezzi correnti di mercato e della volatilità.Inoltre, sono allo studio ulteriori adeguamenti per consentire agli Stati membri di fornire. "L'obiettivo principale della proposta è aumentare ulteriormente la flessibilità per un sostegno più rapido ed efficace alle imprese che devono far fronte a un aumento significativo dei loro costi energetici, proteggendo nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico", si legge in una nota.La Commissione intende, tenendo conto del feedback ricevuto dagli Stati membri e, se del caso, degli elementi della proposta della Commissione su un nuovo regolamento di emergenza per affrontare i prezzi elevati del gas e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento quest'inverno.Il, prevede le seguenti tipologie di aiuti: aiuti di importo limitato per le imprese colpite dalla crisi in corso; supporto alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati; aiuti per compensare i prezzi elevati dell'energia; misure per accelerare l'introduzione delle energie rinnovabili; misure volte a facilitare la decarbonizzazione dei processi industriali.Il quadro temporaneo di crisi, come attualmente in vigore, èper le misure di sostegno alla liquidità e per le misure a copertura dell'aumento dei costi energetici. Gli aiuti a sostegno dell'introduzione delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione del settore possono essere concessi