(Teleborsa) - Dopo il lungotraè tempo di"Spero, spero che si sia capito, che tutti abbiano compreso in Italia, cheanche se applicate in maniera intelligente, piuttosto che ritrovarsi in unoQueste le parole del Commissario agli Affari Economici e Finanziaria margine della riunione dell'Eurogruppo oggi a Bruxelles, in riferimento alla decisione presa mercoledì scorso dalla Commissione di non proporre la temutanei confronti dell'Italia per violazione dellaAll'Eurogruppo, ha annunciato Moscovici,per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, considerando che gli impegni presi dal Governo italiano sono sufficienti per proseguire in questa direzione.Bisognerà - ha aggiunto - chedal canto suo illustri questi impegni, perchè sta anche a lui convincere i suoi pari, ma ho fiducia che- "E' molto chiaro - ha proseguito il Commissario - che non è interesse di nessuno aprire una procedura simile.. Preferisco di gran lunga il fatto che abbiamo ottenuto con un dialogo, una discussione e un negoziato molto serrati, le rassicurazioni per il, affinchè questa procedura oggi non sia necessaria".- Evitato lo scontro frontale, sembra proprio che la strada imboccata sia quella giusta, ma l'Italia resta una"Bisognerà continuare - ha proseguito Moscovici - a osservare questa situazione da vicino; lo si dovrà fare nel momento in cui il Governo presenterà la Legge di Bilancio per il 2020.- Il Governo italiano si è impegnato affinchè sia conforme alle esigenze del patto di stabilità, bisognerà verificarlo. E sarà uno degli ultimi compiti di questa Commissione", visto che15 giorni primaio.