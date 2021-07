UE, incontro Giorgetti-Hahn: focus su transizione green e industria

Venerdì 23 Luglio 2021, 15:30

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti ha incontrato a Palazzo Piacentini, Johannes Hahn, commissario europeo per il Bilancio e la programmazione finanziaria.

"Nel corso del bilaterale - spiega una nota - sono stati approfonditi temi centrali della politica economica nazionale e dell'Unione europea, a partire dal programma Next Generation Ue e gli investimenti previsti nel Pnrr, passando alle misure relative al processo di decarbonizzazione che ha effetti su settori dell'industria". Giorgetti ha sottolineato "la necessità di definire una strategia in ambito europeo che rafforzi la competitività della Ue a livello globale, bilanciando gli aspetti della transizione green con quelli della produzione e le conseguenti ricadute sociali".

A tal riguardo, il Commissario Hahn "ha condiviso le considerazioni del ministro Giorgetti, sottolineando che questo tema sara' oggetto di confronto in sede europea, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra diverse esigenze". Infine, Giorgetti e Hahn hanno concordato sulla necessità di definire in ambito Ue "una cornice di regole stabili e funzionali per favorire gli investimenti di lungo periodo e la realizzazione delle riforme strutturali nell'ambito della Next Generation Ue".