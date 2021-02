© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le imprese che possiedono almenoo un disegno o modello registrato, generano in media unrispetto alle imprese che non sono titolari di diritti di proprietà intellettuale (DPI), secondo uno studio pubblicato oggi dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Le imprese titolari di DPI corrispondono, inoltre,più elevate rispetto alle altre.L'analisi mostra che i: quelle che detengono DPI vantano unrispetto a quelle che non ne possiedono. Nel caso di grandi imprese, la superiorità in termini di fatturato è pari al 18%. Le piccole e media imprese del Vecchio Continente potrebbero però fare molto meglio: meno del 9% di esse in Europa possiede uno dei tre tipi di DPI, contro la media di quasi sei grandi imprese su dieci. Inla percentuale è ancora minore: sonole PMI che hanno registrato un brevetto, un marchio o un disegno."Lo studio dimostra che in Europa c'è un considerevole potenziale inutilizzato per le PMI - ha affermato- Inoltre, le imprese che fanno un uso intensivo dei DPI, hanno contribuito a farci superare la crisi finanziaria del 2008. Sono perciò fermamente convinto che l'di Covid-19".Le imprese titolari di marchi e brevetti sono maggiormente rappresentate nei settori dell'(con il 18 % delle imprese di tale settore in possesso di DPI), dell'(14 %) e di altre attività di servizi (14 %), nonché nelle attività scientifiche e tecniche (13 %).