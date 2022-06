UE, immatricolazioni veicoli commerciali in calo a maggio

Giovedì 23 Giugno 2022, 09:45







(Teleborsa) - Le immatricolazioni di veicoli commerciali a maggio hanno subito un altro calo in tutta l'Unione europea, con vendite in calo per l'undicesimo mese consecutivo.



Lo rende noto Acea, l'associazione delle case automobilistiche europee, specificando che le immatricolazioni, il mese scorso, sono scese del 17,7%, a 136.410 unità vendute. Camion e autobus hanno registrato una crescita rispetto a lo stesso periodo dell'anno scorso, ma il calo delle vendite di furgoni ha influito negativamente sul totale delle prestazione. Tutti i mercati chiave della Ue hanno registrato perdite a due cifre, con la Spagna che ha visto il calo più marcato (-29,3%).



Nei primi cinque mesi dell'anno, le vendite di veicoli commerciali sono diminuite del 19,8% nell'Unione europea, per un totale di 673.095 unità, con i sostanziali cali di marzo e aprile che hanno inciso pesantemente sulle prestazioni da inizio anno. I principali mercati della regione hanno tutti registrato una crescita negativa: la Spagna (-31,2%), Francia (-22,3%), Germania (-17,1%) e Italia (-8,2%).







(Foto: © Sittipong Leetangwattana / 123RF)