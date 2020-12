© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è arrivata: i leader UE hanno finalmente raggiunto l'accordo sulLo rende noto il Presidente del Consiglio Ue"Ora possiamo cominciare conIl nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale".Subito pioggia diper celebrare un momento destinato a passare alla storia.scrive la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.per alimentare la nostra ripresa e costruire una Ue più resiliente, verde e digitale - aggiunge von der Leyen - Congratulazioni alla Presidenza tedesca del Consiglio".Non nasconde la soddisfazione anche il"Appena raggiunto in Consiglio europeo l'accordo definitivo sul NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all'Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa:Gli fa eco il Ministro dell'Economia"Oggi due ottime notizie dall'Europa:di potenziare il Programma di acquisto titoli per l'emergenza pandemica. Un'Europa forte, unita e solidale, un'opportunità straordinaria e unica per l'Italia".Alla fine isono stati superati. Un successo per la Commissione, il Parlamento e il Consiglio Ue.", dice l'Eurocommissarioche in più occasioni ha "chiamato" l'accordo."Lo storico piano di rilancio europeo deciso a luglio si sta ora concretizzando. Abbiamo appena adottato ue mantenendo i suoi valori", esulta il Presidente francese