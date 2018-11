Ue, fissato il costo delle tariffe telefoniche: 19 centesimi al minuto, 6 centesimi per gli sms

(Teleborsa) - Buone notizie in arrivo sul fronte della telefonia. Dopo l'abolizione di costi di ricezione all'estero, infatti, arriva anche il taglio dei costi per le chiamate fuori dal proprio Paese. Imponendo limiti tariffari uguali per tutti all'invio di messaggi di testo e alle telefonate verso gli altri Stati membri dell'Ue, il Parlamento europeo dunque porta a termine la rivoluzione a dodici stelle della telefonia.



AL VIA DA MAGGIO 2019 - Si parte dal prossimo anno e c'è anche una data fissata: a partire dal 15 maggio 2019 per telefonare, ad esempio da Roma a Madrid, si spenderanno massimo 19 centesimi al minuto e massimo 6 centesimi per ogni sms scambiato con il proprio interlocutore.



Il provvedimento è stato approvato a larghissima maggioranza dai deputati europei riuniti a Strasburgo: 584 sì, 42 contrari e 50 astenuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA