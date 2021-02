© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -torna a sollecitare il, ed il mantenimento degli aiuti approntati allo scippio della crisi pandemica il più a lungo possibile. A ribadirlo oggi alla conferenza annuale delil vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e l'esponente tedesca della BCE. Isabel Schnabel.Il numero due di Bruxelles Valdis Dombrovskis ha ribadito che gliall'economia, perché occorre "evitare danni alla ripresa" e dovranno essereuna volta che caleranno i rischi pandemici. "Ad un certo punto - ha affermato - gli stimoli di bilancio e monetari andranno gradualmente rimossi, anche se adesso non ci siamo ancora"Parlando del, Dombrovskis ha affermato che occorreràdei conti pubblici, perché "non possiamo dare per scontato di avere tassi bassi per sempre", anticipando che la prossima settimana saranno presentate ledella Commissione per preparare i nuovi programmi di stabilità e convergenza, in coordinamento con i Piani di Ripresa e Resilienza degli Stati membri.Anche Isabel Schabel, membro tedesco della BCE, considerata un "falco" nell'ambito del Board, ha affermato che, nemmeno nei casi di debiti pubblici già elevati".La banchiera ha lasciato intendere che l'attuale Patto di Stabilità è inadatto a gestire l'uscita dalla crisi pandemica, perché "gli aggiustamenti" richiesti ad alcuni Paesi "risulterebbero gravemente dannosi dal punto di vista sociale, economico e delle prospettive di politica monetaria".Schnabel ha anche fatto riferimento all'attuale contesto macroeconomico, affermando che appare". Ciò implica che politiche monetarie e fiscali debbano essere "complementari" per evitare "gravi indebolimenti e minimizzare i rischi di danni permanenti" all'economia.