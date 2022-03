Ue, Dombrovskis: per il 2023 salta la regola del ventesimo

Mercoledì 2 Marzo 2022, 16:45







(Teleborsa) - In attesa di una rivalutazione della disattivazione dal 2023 della clausola di sospensione del Patto di stabilità e di crescita, intanto è già "saltata", per il prossimo anno, la regola che impone la riduzione di un ventesimo della parte di debito-Pil eccedente il 60%.



"Sulla applicazione della regola di un ventesimo, la Commissione non considera l'applicazione della regola giustificata nelle attuali circostanze di evidente incertezza - ha affermato il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis durante una conferenza stampa - questo fa parte dei nostri orientamenti di bilancio per il 2023".