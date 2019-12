UE, Dombrovskis avvisa l'Italia: intervenga sul deficit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seppellitahanno ritrovato una, macontinua ad essere una. Lo testimoniano le parole diVicepresidente esecutivo della Commissione Europea, che intervistato da La Stampa lancia un nuovo avvertimento sul debito. "Già oggi -ha detto - vediamo checon le regole UE. Sia per quest'anno che per il prossimo.Secondola Commissione dovrebbe avere nuovi strumenti per intervenire con maggiore efficacia: "Certamente sarà uno dei temi da discutere nel contesto della revisione del. Al momento prevediamo- "Ci sono diverse questioni sul tavolo, ha proseguito, gli aspetti legati al Green Deal, la, ma anche un meccanismo rafforzato per la loro applicazione. Ci sono alcuniSe ne esce soltantoo. Per questo dico che non si può andare ad aprire il tema delle regole di bilancio scon un risultato migliore rispetto alNon manca un passaggio sulla dibattuta - specie nel nostro Paese - revisione delche "sarà ladel nostro più ampio lavoro di riforma dell'unione economico-monetari - ha sottolineato Dombrovskis che si è detto anche cautamente ottimista sul fatto che "nel giro di un paio di mesi si potrà chiudere questo capitolo"Sono emerse alcune preoccupazioni. Ma in ogni caso credo che nel giro di un paio di mesi si troverà un accordo", ha concluso.