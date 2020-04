UE, Dombrovskis apre agli Eurobond

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sul tema degli Eurobond "che stanno preparando dellee sul tavolo. La Commissione lo ha detto chiaramente:, abbiamo bisogno di unaSiamo pronti a facilitare questo lavoro". Lo afferma il Vicepresidente della Commissione europeain un'intervista a La Repubblica.Secondoperò "E' logico usare ilDobbiamo trovare un compromesso pragmatico, una soluzione su misura per questa crisi che ci permetta di attivarlo. Una qualche forma di, ma non stiamo parlando di una classicaIl Vicepresidente sottolinea poi che "oggi portiamo un nuovo pacchetto: l'obiettivo è di preservare quanto più possibilee. Più aziende salviamo, più posti di lavoro manteniamo, più veloce sarà la ripresa economica. Ecco perchè abbiamo proposto "SURE", uno strumento che avrà fino a 100 miliardi da prestare ai Governi nazionali a condizioni vantaggiose per sostenere gli ammortizzatori sociali. Inoltre abbiamo accordato massimasu come usare i fondi europei: potranno essere impiegati senza