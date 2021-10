UE, Dombrovskis: "Allo studio inserimento nucleare tra fonti green"

1 Minuto di Lettura

Lunedì 4 Ottobre 2021, 18:15







(Teleborsa) - Sul tavolo della Commissione europea l'ipotesi di catalogare l'energia nucleare tra le fonti energetiche "green". È quanto ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis.



"Come sapete sul nucleare ci sono stati diversi studi. La Commissione – ha affermato Dombrovskis – sta riflettendo su questi studi. In ogni caso penso che sia molto importante riconoscere il ruolo del nucleare, quale fonte di energia a basse emissioni, nel nostro mix energetico e nei nostri sforzi per la decarbonizzazione".