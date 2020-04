UE dà il via libera a dl Imprese: liberati 200 mld per le aziende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per consentire gliper fare fronte alle conseguenze dell'La, liberando circadestinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese.che rende così operativo su suolo italiano il dl con una, dopo l'approvazione in notturna della Commissione UE.In dettaglio l'Associazione Bancaria "ha comunicato alle banche che la Commissione europea ha approvato questa notte l'indispensabile autorizzazione prevista nel Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 per rendere operative le importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza del COVID-19".Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, Abi hadella Commissione europea.La circolare è firmata dal Presidente Antonio Patuelli, dal Direttore generale Giovanni Sabatini e dal Vice direttore generale Gianfranco Torriero."La Commissione europea considera le misure previste nel Decreto legge coerenti con la normativa europea sugli Aiuti di Stato" - continua la nota che definisce l'ok di Bruxelles ", soprattutto relative alla garanzia Sace e al Fondo di Garanzia PMI".