(Teleborsa) - Il differenziale che si riscontra trada parte dell'Italia, a titolo di risorse proprie, al bilancio europeo per l'anno 2019 (16,8 miliardi di euro, -1,4 miliardi rispetto al 2018) e(11,2 miliardi, in aumento di circa 1 miliardo, +10,3%, rispetto al 2018), ancorché in diminuzione rispetto al dato del 2018, conferma che il livello totale dei flussi verso l'UE nelè uno dei più alti degli ultimi sette anni.Lo segnala la Corte dei Conti nella "" in cui si spiega però come il Paese ora possa recuperare questo disavanzo con ile iL'Italia rappresenta il quarto Paese per ammontare di risorse accreditate dall'UE, dopo Polonia, Francia e Germania (nel 2018 era il quinto Paese). La dinamica deglidipende, oltre che dalla preassegnazione dei fondi a ciascun Paese, anche dalladegli operatori nazionali, nonché dalla fase di attuazione del ciclo di programmazione.La relazione, relativa al 2019, si concentra anche gli eventi più recenti ed è stata approvata dalla Sezione di controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali della Corte dei conti, con delibera n. 1/2021. Nel documento si sottolinea che la stessa posizione è rivestita dall'Italia quale "" dopo Germania, Regno Unito e Francia, sia nel 2019 che nel medio periodo. In una logica di medio periodo, rappresentata dal settennio 2013-2019, ilè negativo per un ammontare di. In tale periodo l'Italia ha, pertanto, contribuito alle finanze dell'Europa con un saldo medio annuo di 5,2 miliardi.Tuttavia, aggiunge la Corte, non è possibile ignorare gli effetti dirompenti dell'emergenza dasul quadro economico europeo e l'ingente sostegno finanziario promesso dall'Unione per favorire la ripresa e mitigare l'impatto sociale della pandemia. I nuovi strumenti adottati dall'Unione sotto l'impulso della crisi sanitaria ed economica, nonché il nuovo bilancio pluriennale 2021-2027, di recentissima approvazione, invertiranno con ogni probabilità, anche sul piano finanziario, la tradizionale posizione di contributore netto dell'Italia, che sarà destinataria dal 2021 al 2026 della maggior parte dei fondi dele riceverà una quota importante delle risorse dei(SIE).L'analisi deldei(Programmazione 2014-20), raggiunto al 31 ottobre 2020, indica che gli impegni si attestano al 31 ottobre al 68,32% (34,6 md) sul piano nazionale (alcune regioni avevano già raggiunto il 100% nel 2019), mentre i pagamenti raggiungono il 38,36% (19,4 md). Si sottolinea che la regola "N+3" permette di continuare a procedere nei pagamenti nell'ulteriore triennio, ma, nell'ambito delle risorse impegnate al 31 dicembre 2020.Determinante sarà quindi la capacità di utilizzare in pieno la possibilità recata dal primo pilastro del(NGEU) che riguarda le politiche di coesione con l'iniziativa REACT-UE, che consente di riprogrammare i Fondi SIE con il recupero delle risorse (2014-2020) "non utilizzate", per meglio dire non impegnate, sottolinea la Corte dei Conti.