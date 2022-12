UE, continua consolidamento banche minori: 1000 in meno dal 2014

(Teleborsa) - Il settore dellacontinua a registrare una, anche se a unrispetto agli anni precedenti. Lo afferma un nuovo report della Vigilanza BCE sugli enti meno significativi (less significant institution, LSI), ovvero banche di piccole e medie dimensioni vigilate direttamente dalle rispettive autorità nazionali competenti, sotto la supervisione di Francoforte.Tra la fine del 2014 (inizio del Meccanismo di vigilanza unico) e la fine del 2021, il, con Germania, Austria e Italia che rappresentano la maggior parte di questa riduzione. Solo nel 2021 il numero si è ridotto di circa 90 entità.Nonostante il trend di consolidamento sia stato più evidente ine il numero di LSI sia diminuito significativamente negli ultimi anni, questi tre paesi continuano a costituire la. Alla fine del 2021, oltre l'83% di tutti gli LSI era domiciliato in Germania, Austria e Italia, riflettendo i loro ampi sistemi decentralizzati di casse di risparmio e/o cooperative, spesso coperti da un Institutional Protection Scheme (IPS) congiunto."Un fattore significativo alla base di ciò è stato il, che si è concluso nel 2019 e ha visto 228 istituti consolidati in due gruppi SI e un gruppo LSI", si legge nel report.Il numero dicompletate nel 2021 conferma la tendenza al consolidamento osservata nel settore LSI dall'inizio della vigilanza bancaria europea. Tuttavia, lo scorso anno il ritmo del consolidamento è rallentato: sono state acquisite o fuse in totale 61 LSI, rispetto alle 69 del 2020. Laè stata il principale motore di consolidamento lo scorso anno, riflettendo l'elevato numero di LSI in quel paese: 48 fusioni sono state perfezionate in Germania nel 2021, rispetto alle 30 del 2020.