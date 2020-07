Fondi Ue, tensione a Bruxelles: l'intesa slitta. Conte: Michel proporrà comprommesso su 390 miliardi di aiuti

La trattativa è sfiancante e dopo una notte in cui si è cercato un compromesso con i cosiddetti Paesi frugali decisi a ridurre consistentemente gli aiuti Ue a fondo perduto, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha aggiornato l'incontro in plenaria alle 14. Una soluzione è considerata possibile. Due le ipotesi sul tavolo: 390 e 400 miliardi.

LEGGI ANCHE Il ruolo olandese/ L’Unione e il paradosso del voto all’unanimità

Michel «non ha anticipato null'altro, ma ha detto che proporrà una soluzione» che prevede una «riduzione dei trasferimenti a 400 miliardi e 390 miliardi» del Recovery Plan, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrando in hotel dopo la notte di lavori del Consiglio Europeo, a Bruxelles. La soluzione da 400 mld di trasferimenti «condurrebbe un maggiore sconto», cioè un rebate aumentato, «per i Paesi che ne hanno diritto e quella da 390 mld uno sconto minore», spiega ancora Conte. «In questo momento ci stiamo avvicinando allo zoccolo duro delle rispettive posizioni e il confronto diventa più risolutivo: spero si possa iniziare a valutare alcuni aggiornamenti delle poste, frutto dell'intensa negoziazione di questi giorni», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE Sulla ricostruzione dopo il virus va in frantumi l’Europa solidale

Nella notte non sono mancati momenti di tensione, con Conte che a un certo pounto ha anche accusato il premier olandese Rutte di voler far sabotare gli accordi: «Ne risponderai agli europei», gli ha detto. Se si continua a trattare al ribasso, viene il dubbio che «si voglia piegare il braccio a un Paese perché non possa usare i fondi» del Recovery fund, «con un meccanismo come quello che fa controllare al Consiglio ogni singola fase dell'attuazione» delle riforme, ha detto Giuseppe Conte al tavolo della cena con gli altri 26 leader europei. E davanti a tutti ha ribadito il limite invalicabile che per tutto il giorno, il terzo di trattativa, ha difeso nei colloqui con i partner europei: non si possono ridurre i fondi ma soprattutto non si può pretendere di dare a ogni Paese il potere di bloccarli.



Ore 6 am.

Finita terza giornata #EUCO. Riprenderanno i lavori in plenaria su #QFP e #NextGenerationEU nel pomeriggio.

Continuiamo la maratona negoziale per un accordo all'altezza della sfida 🇮🇹🇪🇺 pic.twitter.com/TPzpNVjbfm — Enzo Amendola 🇮🇹🇪🇺 (@amendolaenzo) July 20, 2020



«Il mio Paese ha una sua dignità. C'è un limite che non va superato», ha detto il presidente del Consiglio, mentre a Mark Rutte e ai frugali ha rinfacciato i 'rebates', i rimborsi di cui godono che «non hanno vincoli» e che loro chiedono addirittura di aumentare. Se, come pretendono i Paesi frugali, venissero ridotti da 500 a 350 miliardi i sussidi del Recovery fund, scenderebbe la quota per l'Italia: gli sherpa rifanno i calcoli, che varieranno a seconda di come varieranno le diverse componenti del fondo. «Il mio Paese ha una sua dignità. C'è un limite che non va superato», ha detto il presidente del Consiglio, mentre a Mark Rutte e ai frugali ha rinfacciato i 'rebates', i rimborsi di cui godono che «non hanno vincoli» e che loro chiedono addirittura di aumentare. Se, come pretendono i Paesi frugali, venissero ridotti da 500 a 350 miliardi i sussidi del Recovery fund, scenderebbe la quota per l'Italia: gli sherpa rifanno i calcoli, che varieranno a seconda di come varieranno le diverse componenti del fondo. Per Roma potrebbero scendere i sussidi, aumentare i meno vantaggiosi prestiti: la speranza è evitarlo, anche perché Angela Merkel e soprattutto Emmanuel Macron si battono per questo. L'Italia è aperta a trattare sulla composizione del fondo, ma non troppo al ribasso, anche perché solo se l'asticella resterà alta si potrà rendere non essenziale l'utilizzo del Mes, il fondo Salva Stati da 37 miliardi che spacca la maggioranza. Di Mes, precisano fonti di Palazzo Chigi, a Bruxelles in questi giorni non si è parlato. Così come vengono smentite le voci che all'apice dello scontro rimbalzano a Roma di un possibile strappo di Conte, pronto a tornare in patria e far saltare l'accordo. Il negoziato del premier, sottolineano fonti italiane, è stato durissimo e intransigente nell'opporsi al meccanismo che introdurrebbe un veto degli Stati sull'erogazione dei fondi in caso di mancata attuazione delle singole riforme. Ma, assicurano, ha sempre continuato a trattare con l'obiettivo di chiudere subito, possibilmente prima dell'apertura dei mercati di lunedì. La giornata è difficilissima, i volti sono tesi, il timore di non riuscire a chiudere è dietro l'angolo. Porre troppi ostacoli in fase di attuazione delle riforme ed erogazione dei fondi rischia di umiliare la Commissione - è il ragionamento -, oltre ai singoli Paesi.

Ultimo aggiornamento: 07:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA