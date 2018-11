Clima: l'Unione Europea punta a economia impatto zero entro il 2050

Ultimo aggiornamento: 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo obiettivo, decisamente ambizioso dell'Unione Europea è di arrivare a un'economia a impatto zero entro il 2050. Oggi l'Unione compie «un ulteriore passo in avanti, presentando una strategia che dovrebbe rendere l'Europa la prima grande economia mondiale a impatto climatico zero entro il 2050», ha annunciato il commissario europeo per l'Azione per il clima e l'energia Miguel Arias Canete, a Bruxelles, al termine del collegio dei commissari che ha approvato la strategia a lungo termine sul clima, una dichiarazione d'intenti che prevede interventi in molti ambiti.«L'impatto climatico zero - ha continuato Canete - è necessario, possibile e nell'interesse dell'Europa. E necessario per conseguire gli obiettivi di lungo termine in materia di temperatura previsti dall'accordo di Parigi. E possibile grazie alle tecnologie attuali e a quelle di prossima diffusione». «Ed è nell'interesse dell'Europa - ha proseguito - mettere fine alla spesa per le importazioni di combustibili fossili e investire per migliorare significativamente le condizioni di vita quotidiana degli europei. Nessun cittadino e nessuna regione europea devono essere lasciati indietro. L'Ue garantirà il suo sostegno alle persone maggiormente colpite dalla transizione, in modo che tutti siano pronti ad adeguarsi alle nuove esigenze di un'economia a impatto climatico zero».