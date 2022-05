Ue, Brunetta: un Next Generation 2 per un'Europa sovrana

(Teleborsa) - Occorre un secondo Next Generation per costruire un'Europa sovrana. È la proposta lanciata nel corso di una tavola rotonda di Pwc Italia dal ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, secondo cui il 9 maggio si contrapporranno "due visioni del mondo": quella del nuovo discorso di Macron al Parlamento europeo e quella di Putin che celebrerà la grande vittoria della Russia sul nazismo. Per la via della ricostruzione dell'Europa "la chiave di tutto è la messa in comune del debito, una tantum potrebbe essere riprodotto in ragione della guerra – ha dichiarato Brunetta –, se ne parlerà. Ci sono varie possibilità di un Next Generation 2: o legato alla guerra e, quindi, alla sicurezza energetica e geostrategica oppure iniziare a dire che il debito che si mette insieme è il debito pandemico".

Secondo Brunetta bisogna "unire l'Europa nella ricostruzione del futuro" e "vedere quanto serve per un Next Generation 2". "Se l'Europa che si ricostruisce, che cambia i trattati, che si dà una configurazione sovrana con un progetto fortissimo, va sul mercato con la tripla A e chiede altri 700-800 miliardi i mercati sono strafelici", ha affermato. Il ministro della Funzione pubblica ha aggiunto che queste risorse "non le distribuisci ai singoli Stati, ma in chiave di Unione europea sovrana. Quindi per l'esercito europeo, l'agenzia dell'energia dell'Europa. Non le distribuisci con 27 PNRR. La gestione la fai con l'Unione europea sovrana".

Brunetta è tornato anche sulla possibilità di prevedere uno scostamento di bilancio per il Dl Aiuti e della ragioni che hanno spinto il governo a scartare questa ipotesi. "È un segnale che si dà ai mercati", dicendo che come Paese "non ce la facciamo con le risorse che abbiamo" e, dunque, "ci servono altre risorse". Il mercato "vede che abbiamo problemi, si è più a rischio e aumentano i tassi". "Adesso – ha aggiunto – la BCE non sta comprando più o compra pochissimo".