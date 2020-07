© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una soluzione di pagamento digitale che possa essere utilizzata ovunque in Europa evitando triangolazioni con società che emettono carte di credito. Come da tempo auspicato dalla, dal 2 luglio è ufficialmente al via l'implementazione del nuovo sistema unificato europeo di pagamentipromosso da(tra cuidii (). Un sistema inedito e interamente europeo che si pone come alternativa aima anche a piattaforme come"Creare una soluzione di pagamento paneuropea unificata, utilizzando, offrendo carte di pagamento per consumatori e commercianti in tutta Europa, unsuperando il panorama frammentato che ancora esiste". Questo, secondo quanto si legge sui siti dei diversi istituti, l'obiettivo del progetto. "Dieci paesi – commenta la Bce – hanno ancora sistemi di carte nazionali che non accettano carte da altri paesi membri. Vi è anche un numero crescente di servizi innovativi, come i "mobile wallet", che sono solo offerti a livello nazionale"Nell'elenco dei Paesi aderentipartecipa, infatti, all'iniziativa dal suo ramo tedesco e, dopo aver partecipato a una prima fase di studio sulla fattibilità del progetto – ha spiegato l'Istitituto guidato da Carlo Messina – "non ha ritenuto di proseguire il percorso di adesione alle fasi successive". Per aderire a Epi come "fondatore" ci sarà, tuttavia, tempo fino a fine anno. L'inizio della fase di implementazione dovrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane attraverso la creazione a Bruxelles di una società provvisoria, che avrà tra gli obiettivi il completamento delle attività tecniche e operative e l'avvio dei lavori di implementazione della soluzione. I risultati saranno quindi valutati da ciascuna banca prima di passare alla struttura aziendale finale di Epi. L'inizio della fase operativa è previsto per il 2022.