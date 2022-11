Ue avvia indagine antitrust su acquisizione di eTraveli da parte di Booking

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per valutare, ai sensi del regolamento Ue sulle fusioni, la proposta di acquisizione da parte di Booking di Flugo Group Holdings AB, che opera con il nome commerciale eTraveli. L'Antitrust UE teme che l'acquisizione proposta consenta a Booking di rafforzare la propria posizione sul mercato delle Online Travel Agency (OTA).



Booking ed eTraveli sono entrambe attive nella fornitura di servizi OTA, concentrandosi rispettivamente sui servizi OTA di alloggio e sui servizi OTA di volo. Booking è attiva anche nel mercato dei servizi di metaricerca (MSS) principalmente attraverso la sua piattaforma di confronto prezzi KAYAK.





L'indagine preliminare della Commissione indica che Booking potrebbe detenere unasul mercato della fornitura di servizi OTA di alloggio e che l'operazione potrebbein questo mercato combinando le attività di eTraveli nei servizi OTA di volo con la suite di servizi di Booking.Inoltre, l'istruttoria suggerisce che Booking potrebbe avere la capacità, oltre che un potenziale incentivo economico, didi Booking, come degradare la loro visibilità sulla sua piattaforma di comparazione dei prezzi KAYAK e impedire che queste aziende dall'attirare i clienti verso i loro servizi.L'operazione proposta è stata notificata alla Commissione il 10 ottobre 2022. Booking ha deciso di non presentare impegni durante l'indagine iniziale per rispondere alle preoccupazioni preliminari della Commissione. La Commissione dispone ora di