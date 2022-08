UE autorizza piano italiano per cessione ad AMCO di prestiti garantiti

(Teleborsa) - La Commissione europea ha dichiarato esente da aiuti di Stato il piano italiano che permette dia una, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore italiano nella gestione dei crediti deteriorati. Il via libera è arrivato perchè la Commissione UE ha constatato che lo Stato italiano sarà remuneratoe che la vendita dei prestiti alla piattaforma gestita da AMCO e la concessione di eventuali nuovi prestiti da parte di AMCO saranno effettuate alle condizioni di mercato."Questo regime consentirà all'Italia di massimizzare il recupero dei prestiti,e gli effetti sui mutuatari con buone prospettive di redditività - ha commentato Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione UE con responsabilità per la politica di concorrenza - Si tratta di un passo importante verso la ripresa dell'economia italiana che non comporta distorsioni della concorrenza".L'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di autorizzare le banche a trasferire fuori bilancio circasotto forma di: prestiti che beneficiano di una garanzia statale inizialmente approvata nell'aprile 2020 a norma del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato; prestiti non garantiti degli stessi debitori o di debitori a questi collegati.Il regime prevede che i prestiti siano prima trasferiti dalle banche alla piattaforma di AMCO e il loro. In cambio dei prestiti trasferiti, gli investitori, che possono essere anche le banche cedenti, riceveranno titoli.Se le banche cedenti decidono di tenere tutti i titoli, il prezzo sarà concordato tra tutte le banche in modo che non vada a vantaggio di nessun portafoglio di prestiti. Il prezzo sarà inoltre. In ogni caso, AMCO non acquisterà nessuno di questi titoli.Una volta che i prestiti saranno sulla piattaforma, AMCO sarà responsabile della loro gestione. "e, per i portafogli di prestiti più piccoli, coopererà con società private di servizi - si legge nella nota della Commissione UE - La remunerazione di AMCO per questi servizi è stata confrontata con operazioni analoghe per le quali erano disponibili dati sul mercato italiano".AMCO può anche fornire, che devono essere imprese redditizie solo momentaneamente in difficoltà. Questi prestiti saranno concessi da AMCO insieme al finanziamento da parte di operatori privati alle stesse condizioni.AMCO può infine fornire alla piattaformaper coprire i disallineamenti tra gli afflussi dai prestiti e i pagamenti necessari per i titoli. Questi prestiti saranno remunerati a un tasso di interesse in linea con i parametri di riferimento di mercato.