UE approva bilancio 2020: risorse ripartire fra le priorità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La Commissione europea, assieme al Parlamento ed al Consiglio hanno, che ripartisce le risorse fra ledell'agenda economico-politica:Il bilancio di fine anno - ricorda la Commissione con una nota - preparerà la, in quanto sarà il settimo e l'ultimo nel quadro dell'attuale ciclo di bilancio di lungo periodo 2014-2020".in termini di impegni (risorse che possono essere concordate nei contratti in un dato anno) e 163,57 miliardi di euro in crediti di pagamento (denaro che sarà erogato)., commissario europeo per il Bilancio e le Risorse umane, ricordando che questocon il piano Juncker, ha affermato che "concentrerà le risorse sulle esigenze: contribuirà a creare posti di lavoro, ad affrontare i cambiamenti climatici e far leva sugli investimenti in tutta Europa. Investirà nei giovani e nel rendere l'Europa più sicura"."Tutte queste priorità - ha sottolineato - si riflettono anche nella proposta della Commissione per il prossimo Bilancio di lungo periodo dell'UE. Oratempestiva delin modo da poter offrire certezza e stabilità ai nostri beneficiari e continuare a creare un valore aggiunto europeo per tutti ".Guardando nel dettaglio il bilancio 2020, lee: il 21% del budget complessivo andrà a misure per affrontare il(circa 589,6 milioni di euro); circa metà dei fondi per la(circa 83,93 miliardi di euro) e più in particolare 58,65 miliardi sono destinati a sostenere lae l'e ridurre le differenze fra Stati membri; 1,2 miliardi andranno a finanziare il sistema di navigazione satellitare; 255 milioni all'i; 2,8 miliardi sono stanziati per l'istruzione e il programma; 58,12 miliardi all'; 2,36 miliardi alle voci