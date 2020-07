UE approva aiuti Italia a Pmi per 6,2 miliardi di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -alle misure dell'colpiti dalla crisi coronavirus per un valore diL'approvazione è avvenuta nell'ambito del, che ha reso più flessibili le norme europee in questo campo per fronteggiare l'emergenza Covid.La misura dovrebbee sarà in forma diIl regime è aperto alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi attivi in tutti i settori, a eccezione del settore finanziario e della pubblica amministrazione.L'importo dell'aiuto individuale sarà calcolato come percentuale della differenza tra il fatturato registrato dai beneficiari ammissibili nell'aprile 2020 rispetto al fatturato dell'aprile 2019 (almeno 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le aziende).