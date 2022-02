UE approva 10 milioni di euro di aiuti a birrifici artigianali italiani

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato uno schema italiano da 10 milioni di euro a sostegno dei birrifici artigianali colpiti dalla pandemia. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato e l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette, spiega l'esecutivo UE. La misura sarà indirizzata ai birrifici indipendenti attivi nella produzione di birra artigianale, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Lo scopo del programma è soddisfare le esigenze di liquidità di queste società e aiutarle a continuare le loro attività durante e dopo la pandemia. La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e, in particolare, l'aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022.