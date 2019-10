© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -È quanto ha chiarito lain una, "indicando le cifre più che preoccupanti sugli investimenti al Sud, che sono in calo e non rispettano i livelli previsti per non", come ha dichiarato il direttore generale per la Politica regionale della Commissione UE,", ha detto Lemaitre aprendo i lavori della Settimana europea delle città e delle regioni." - ha continuato il direttore generale.Nella lettera, la Commissione sottolinea l'importanza del, per cui i, ma rimangono un "valore aggiunto".L'accordo di parternariato tra Italia e Bruxelles prevedeva per ildi risorse pubbliche p, obiettivo non raggiunto come indicano i dati che parlano dello 0,40%. La differenza, rileva la nota, sembra minima ma locon una tendenza che non fa ben sperare.Nel, mentredel Pil del Mezzogiorno per il 2014-2020.Da qui la richiesta della Commissione sulle prossime misure da intraprendere pere garantire un adeguato livello d'investimenti al Sud; in caso contrario, potrebbe partire una, cioè un taglio dei fondi strutturali."Siamo certi che con un'attenzione adeguata dedicata a questo campo potrebbero esserci molti investimenti pubblici in più al Sud", ha ribadito Lemaitre, riconoscendo che solo così si potrà "fare la differenza".