UE, al via Presidenza Germania: tra Covid e Recovery, la grande sfida

(Teleborsa) - Passa ufficialmente nella mani dellala Presidenza del Consiglio UE, da oggiLa presidenza tedesca prende il via ine del mondo intero, alle prese con l'emergenza coronavirus, una crisi economico-sociale e sanitaria che, a detta di tutti, non ha precedenti e rappresenta, dunque, la piùdalla Seconda guerra mondiale.Il nostro motto è ildell'Europa, e non "ricostruzione", vale a dire, non dobbiamo tornare all'Europa com'era prima della pandemia ma rilanciare tutti insieme un'Europa più solidale, più sovrana, più verde, più digitale, più innovativa e più forte", ha detto ieri l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling presentando il programma del semestre a guida tedesca, molto ambizioso che si propone di disegnare, sotto il segno dele conta sul fatto che la Germania spingerà affinché venga trovato il prima possibile un accordo su quadro finanziario pluriennale e Next Generation UE. Proprio in vista del prossimo vertice UE del 17-18 luglio, stavolta in presenza a Bruxelles, arrivano segnali incoraggianti: nel corso del recente bilaterale nel castello di Meseberg, a Berlino, la Cancelliera e il Presidente francese Macron hanno affrontato, fra i diversi temi, anche quello delle trattative in corso e Merkel ha assicurato cheE non c'è nuova proposta" sottolineando che "legare uso fondi anticrisi anche a riforme interne