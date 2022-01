Ue, al via la presidenza francese dell'Unione. Macron: momento per la realizzazione di progetti concreti

(Teleborsa) - "Un momento utile per l'Europa, d'efficacia, di realizzazione di progetti concreti e che renda servizi agli europei per il nostro futuro". È la promessa fatta dal presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Parigi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione della presidenza di turno francese dell'Unione. Macron ha indicato i temi sui quali la presidenza francese della Ue nei prossimi 6 mesi intende procedere rapidamente: pacchetto clima con le decisioni sul meccanismo di prelievo alle frontiere (tassa carbonio) e la decarbonizzazione dei trasporti, agenda digitale per regolare il mercato e i contenuti, convergenza sociale e parità uomini/donne sul lavoro, sicurezza delle frontiere, difesa comune, sfide geopolitiche a cominciare dalle relazioni con la Russia per la crisi ucraina e la riforma delle regole di bilancio.

"L'amicizia che abbiamo con la Germania non toglie nulla all'amicizia che abbiamo con l'Italia e viceversa. Noi possiamo lavorare a tre per l'Europa per essere più utili. Abbiamo moltiplicato le iniziative con l'Italia e abbiamo moltiplicato anche le iniziative a tre" ha dichiarato il presidente francese. E ha aggiunto, rispondendo ad una domanda sul Quirinale.: "Abbiamo la grande fortuna di avere un presidente della Repubblica e un presidente del Consiglio italiani coraggiosi, europeisti e amici della Francia. È un'opportunità per noi", ha sottolineato.

La Francia assume la presidenza in "circostanze particolari", per la situazione sanitaria, le pressioni sul vicinato dalla Russia, "sono contenta che un paese con peso politico ed esperienza come la Francia assuma la presidenza del Consiglio Ue" ha detto la presidente della Commissione europea. A proposito dell'epidemia e dell'esponenziale aumento dei contagi in tutta Europa ha affermato: "la situazione sanitaria resta preoccupante", ma "stiamo reagendo, intraprendendo un'azione forte sul fronte dei vaccini e questo ci ha permesso di raggiungere un tasso di vaccinazione di quasi il 70 per cento dell'intera popolazione e vicino all'80 per cento degli adulti in Europa", inoltre "abbiamo consegnato 1,2 miliardi di vaccini agli europei".