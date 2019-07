© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lamain materia di bilancio. È in sintesi quanto scrivono i commissariin risposta alla lettera del premier Giuseppe Conte e del ministro Giovanni Tria inviata il 2 luglio e che ha permesso lo stop della procedura per debito eccessivo."La Commissione UEe monitorerà da vicino l'esecuzione del bilancio 2019 e valuterà il r", si legge nella lettera.La proposta dell'Italia contiene un pacchetto "concreto abbastanza per concludere che lain questo momento", continuano i commissari che rilevano come siano, indicate come "la chiave per assicurare una crescita più alta e per contribuire al calo del debito".Per questo, avvisano Dombrovskis e Moscovici, "la CommissioneI commissari infine, hanno accolto con favore "l'impegno del Governo al dialogo continuo e costruttivo con la Commissione, allo scopo di presentare una legge di stabilità in linea con il braccio preventivo del Patto" e auspicano di proseguire le discussioni "con spirito costruttivo" nei prossimi mesi.