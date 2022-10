Ucriana, Putin: attacco al ponte Kerch atto terroristico

Lunedì 10 Ottobre 2022, 11:00







(Teleborsa) - Per il presidente russo Vladimir Putin l'attacco al ponte Kerch che collega la Russia alla Crimea è opera del servizio segreto ucraino Sbu. "Non ci sono dubbi. Si tratta di un atto di terrorismo che aveva lo scopo di distruggere un'infrastruttura civile di importanza critica per la Federazione russa", ha dichiarato Putin nella sua prima dichiarazione dopo l'esplosione che ha devastato il ponte.



Nella giornata di oggi è previsto invece l'incontro con il Consiglio di Sicurezza Nazionale per discutere la risposta. Alexander Ivanovich Bastrykin, capo del Comitato Investigativo della Russia: "Cittadini russi e Stati stranieri hanno contribuito alla preparazione dell'attacco".