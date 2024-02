Ucraina, la Zecca dello Stato realizza medaglia in bronzo: «Due anni di resistenza»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a due anni dall'inizio della guerra, ha realizzato la medaglia in bronzo "Due anni di resistenza ucrain", distribuita in collaborazione con Poste italiane. Il costo di vendita è di 150 euro, in linea con quello di medaglie di analoga fattura si sottolinea in una nota, e per ogni medaglia venduta 65 euro andranno al centro di riabilitazione 'Unbroken Kids' dell'ospedale pediatrico St. Nicholas di Leopoli, che si occupa della cura fisica e psicologica dei bimbi che hanno subito traumi di guerra.

La medaglia è acquistabile attraverso i canali online del Poligrafico e di Poste italiane, nei punti vendita dell'Istituto di Piazza Verdi 1 e del Museo della Zecca in Via Salaria 712, a Roma, e in tutti gli Uffici Postali e nei negozi Spazio Filatelia.