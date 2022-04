Ucraina, Yellen lancia monito a paesi che minano sanzioni Russia

(Teleborsa) - "Lasciatemi ora dire qualche parola a quei paesi che sono attualmente seduti alla finestra, forse vedendo un'opportunità da guadagnare preservando le loro relazioni con la Russia e riempiendo il vuoto lasciato da altri. Tali motivazioni sono miopi. È in gioco il futuro del nostro ordine internazionale, sia per la sicurezza pacifica che per la prosperità economica. Questo è un ordine che avvantaggia tutti noi. E siamo chiari, la coalizione unificata dei paesi sanzionatori non sarà indifferente alle azioni che minano le sanzioni che abbiamo messo in atto". Questo il monito lanciato dalla segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, nel discorso preparato in occasione del Consiglio Atlantico di mercoledì mattina, alla Cina e ad altri paesi che potrebbero aiutare la Russia a eludere le sanzioni internazionali.

"La guerra tra Russia e Ucraina – ha proseguito Yellen – ha ridisegnato i contorni delle prospettive economiche mondiali. L'atteggiamento del mondo nei confronti della Cina e la sua volontà di abbracciare un'ulteriore integrazione economica potrebbe essere influenzato dalla reazione alla nostra richiesta di un'azione risoluta sulla Russia. La Cina non può aspettarsi che la comunità globale rispetti i suoi appelli ai principi di sovranità e integrità territoriale in futuro se non rispetta questi principi ora".

La segretaria al Tesoro Usa ha sottolineato, poi, l'impatto della guerra tra Russia e Ucraina sulle forniture globali di cibo e il rischio che l'aumento dei prezzi delle materie prime causi fame di massa nelle nazioni più povere. "Sono profondamente preoccupata per l'impatto della guerra russa sui prezzi e sull'offerta dei generi alimentari, in particolare sulle popolazioni povere che spendono una quota maggiore del loro reddito per il cibo", ha detto la Yellen, spiegando che gran parte dell'incontro di primavera del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale sarà concentra sul sostegno ai paesi in via di sviluppo che dovranno affrontare questo shock.