Ucraina: volano petrolio e gas, si guarda a colloqui in Bielorussia

(Teleborsa) - Balza il prezzo del gas in apertura sul mercato europeo su cui pesano le nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina ed i timori di una crisi energetica. Ad Amsterdam il prezzo sale del 35,72% a 126 euro al Mwh. A Londra si registra un aumento del 25,32% a 281,48 penny al Mmbtu.



Sulla scia delle sanzioni occidentali alla Russia, volano anche le quotazioni di petrolio: il WTI cresce del 3,7% a 95,02 dollari al barile. Il Brent guadagna il 3,35% a 101,20 dollari.



Colloqui al via a mezzogiorno

Intanto si guarda ai colloqui tra Mosca e Kiev nella città di Gomel, in Bielorussia cge, come annunciato dal capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dall'agenzia russa Interfax, inizieranno a mezzogiorno (ora locale).