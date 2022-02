Ucraina, Visco: BCE farà tutto necessario per garantire fluidità sulle liquidità

(Teleborsa) - "Nella speranza che prevalga il buon senso" nel conflitto scaturito dall'invasione russa dell'Ucraina, venerdì scorso, ad una riunione straordinaria, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso "all'unanimità" di fare tutto il necessario per garantire fluidità sulle liquidità e "pieno accesso per i cittadini ai mezzi di pagamento". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento al webinar "Conversazione sulla razionalità limitata" organizzato dalla Herbert Simon Society e Fondazione Collegio Carlo Alberto.

"Ovviamente come BCE, di cui la Banca d'Italia fa pienamente parte, abbiamo affermato, venerdì, che, non solo seguiamo da vicino e valutiamo le prospettive economiche, che faranno da base alla riunione del Consiglio direttivo del 10 marzo, per decidere sulla politica monetaria, ma abbiamo ribadito, all'unanimità - ha sottolineato Visco - che assicureremo condizioni di liquidità fluide e pieno accesso per i cittadini ai mezzi di pagamento". "È un tentativo di stabilizzare le aspettative, ma anche di garantire stabilità finanziaria e dei prezzi, evitando che le aspettative di inflazione non restino ancorate" all'obiettivo di medio termine della BCE che punta al "2% simmetrico" sul medio termine, ha aggiunto.

In apertura di intervento Visco ha rivolto parole di vicinanza al popolo ucraino. "Il mio primo pensiero non può che andare a quello che sta succedendo adesso, a chi soffre, al popolo ucraino - ha esordito il numero uno di Bankitalia - per cui devo assolutamente esprimere una vicinanza, ancorché virtuale e lontana, ma nell'animo, nella speranza di un futuro un po' meno incerto". "E speriamo in un futuro meno incerto - ha evidenziato - perché prevalga una razionalità un po' più ampia di quella, estremamente limitata, o addirittura dell'irrazionalità che stiamo vivendo".